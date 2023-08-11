Росіяни обстріляли Пологівський район у Запорізькій області: є загибла і поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Запорізькій області .

Загарбники не припиняють обстрілювати територію Пологівського району. Внаслідок влучань російських снарядів зруйновані житлові будинки в Оріхові, Преображенці, Малій Токмачці та довколишніх селах.

Зазначається, що через обстріл смертельно травмовано 70-літню жінку. Ще двоє осіб, жителі сіл Преображенка та Мала Токмачка, отримали поранення ніг, їх госпіталізовано.

Фото: Наслідки обстрілу Пологівського району (zp.npu.gov.ua)

За цими фактами слідчі поліції та УСБУ в Запорізькій області відкрили кримінальні провадження. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Запоріжжя

Російські окупанти два дні поспіль обстріляли Запоріжжя - 9 та 10 серпня. У першому випадку ворог випустив ракету Х-35 у житловому кварталі Шевченківського району. Троє людей загинули, 9 поранено.

А 10 серпня російські окупанти атакували Запоріжжя балістичною ракетою "Іскандер". Російська ракета вдарила по готелі у центрі міста. В ООН повідомили, що їхні співробітники часто зупинялися в готелі Reikartz, працюючи в Запоріжжі.

Спочатку було відомо про одного загиблого та 16 осіб отримали поранення, серед них четверо дітей. Сьогодні секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав, що кількість поранених збільшилася до 19 людей.