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Россияне обстреляли Пологовский район в Запорожской области: есть погибшая и раненые

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Пологовский район, Пятница 11 августа 2023 16:57
Россияне обстреляли Пологовский район в Запорожской области: есть погибшая и раненые Фото: Последствия обстрела Пологовского района (zp.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне продолжают обстреливать населенные пункты Запорожской области. В результате вражеских атак погибла жительница Пологовского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.

Захватчики не прекращают обстреливать территорию Пологовского района. В результате попаданий российских снарядов разрушены жилые дома в Орехове, Преображенке, Малой Токмачке и близлежащих селах.

Отмечается, что из-за обстрела смертельно травмирована 70-летняя женщина. Еще два человека, жители сел Преображенка и Малая Токмачка, получили ранения ног, они госпитализированы.

Фото: Последствия обстрела Пологовского района (zp.npu.gov.ua)

По этим фактам следователи полиции и УСБУ в Запорожской области открыли уголовные производства. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Запорожья

Российские оккупанты два дня подряд обстреляли Запорожье - 9 и 10 августа. В первом случае враг выпустил ракету Х-35 в жилом квартале Шевченковского района. Три человека погибли, 9 ранены.

А 10 августа российские оккупанты атаковали Запорожье баллистической ракетой "Искандер". Российская ракета ударила по гостинице в центре города. В ООН сообщили, что их сотрудники часто останавливались в отеле Reikartz, работая в Запорожье.

Сначала было известно об одном погибшем и 16 человек получили ранения, среди них четверо детей. Сегодня секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев написал, что количество раненых увеличилось до 19 человек.

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