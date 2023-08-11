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Обстріл Запоріжжя: кількість поранених на ранок збільшилась

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Запоріжжя, П'ятниця 11 серпня 2023 09:56
Обстріл Запоріжжя: кількість поранених на ранок збільшилась Фото: кількість постраждалих через обстріл Запоріжжя 10 серпня збільшилася до 19 осіб (t.me/kurtievofficial)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених через обстріл Запоріжжя у четвер, 10 серпня, збільшилася до 19 людей. Серед постраждалих - четверо дітей.

Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Від учорашнього ракетного удару у Запоріжжі постраждало 19 людей, серед них – четверо дітей", - розповів він.

Крім того, за його словами, загалом за минулу добу до співробітників поліції надійшло 51 повідомлення про руйнування будинків та інших об’єктів цивільної інфраструктури у Запоріжжі, Пологівському та Василівському районах.

Обстріли Запоріжжя

Російські окупанти два дні поспіль обстріляли Запоріжжя - 9 та 10 серпня. У першому випадку ворог випустив ракету Х-35 у житловому кварталі Шевченківського району. Троє людей загинули, 9 поранено.

А 10 серпня російські окупанти атакували Запоріжжя балістичною ракетою "Іскандер". Російська ракета вдарила по готелі у центрі міста. В ООН повідомили, що їхні співробітники часто зупинялися в готелі Reikartz, працюючи в Запоріжжі. Спочатку було відомо про одного загиблого та 16 осіб отримали поранення, серед них четверо дітей.

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