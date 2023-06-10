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Росіяни обстріляли підприємство у Гуляйполі, є постраждалі

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Субота 10 червня 2023 17:51
Росіяни обстріляли підприємство у Гуляйполі, є постраждалі Фото: Росіяни обстріляли підприємство у Гуляйполі (t.me/gu_dsns_zp)
Автор: Валерія Поліщук

Прифронтове місто Гуляйполе в Запорізькій області зазнало російської атаки в суботу, 10 червня. Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Запорізькій області в Telegram.

Унаслідок російської агресії сталася пожежа на території одного з підприємств міста.

Пожежники, які прибули на місце події, оперативно приборкали загоряння двоповерхової адміністративної будівлі. Загальна площа, охоплена вогнем, склала 100 кв.м.

Унаслідок ворожого обстрілу отримали травми двоє працівників підприємства.

Для ліквідації пожежі залучалося вісім рятувальників та дві одиниці техніки.

Фото: Росіяни обстріляли підприємство у Гуляйполі (t.me/gu_dsns_zp)

Ситуація у Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під тимчасовою російською окупацією. При цьому підконтрольну Україні територію загарбники регулярно обстрілюють. Також поранення отримала працівниця ДСНС.

Так, напередодні росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі, внаслідок чого загинули двоє людей.

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