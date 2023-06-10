Россияне обстреляли предприятие в Гуляйполе, есть пострадавшие
Прифронтовой город Гуляйполе в Запорожской области подверглось российской атаке в субботу, 10 июня. В результате обстрела пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Запорожской области в Telegram.
В результате российской агрессии произошел пожар на территории одного из предприятий города.
Пожарные, прибывшие на место происшествия, оперативно укротили возгорание двухэтажного административного здания. Общая площадь охваченная огнем составила 100 кв.м.
В результате вражеского обстрела получили травмы двое работников предприятия.
Для ликвидации пожара привлекалось восемь спасателей и две единицы техники.
Фото: Россияне обстреляли предприятие в Гуляйполе (t.me/gu_dsns_zp)
Ситуация в Запорожской области
Часть Запорожской области находится под временной российской оккупацией. При этом подконтрольную Украине территорию захватчики регулярно обстреливают. Также ранения получила работница ГСЧС.
Так, накануне россияне обстреляли больницу в Гуляйполе, в результате чего погибли два человека.
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