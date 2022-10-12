Россияне обстреляли пять громад Сумской области: было более 100 прилетов
Оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Всего удалось зафиксировать более ста прилетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Живицкий заявил, что оккупанты совершили 12 обстрелов и в общей сложности было более 100 прилетов по населенным пунктам области за день:
- Миропольская громада: 3 прихода из САУ, 15 приходов из артиллерии;
- Середино-Будская община: один минометный и три артиллерийских обстрела: 6, 12 приходов, 10 и 10 соответственно;
- Хотинская община: минометный обстрел - 10 приходов;
- Шалыгинская община: минометный обстрел - 6 приходов;
- Белопольская громада: четыре обстрела. Вражеский БПЛА сбросил боеприпас на один из населённых пунктов. Два минометных обстрела: 10 и 32 прихода. Кроме того, 15 приходов из АГС.
По словам главы ОВА, обошлось без человеческих жертв.
Напомним, что россияне обстреливали Сумскую область с вертолета и САУ.
В воскресенье, 9 октября, российские войска обстреливали Сумскую область из минометов и артиллерии. Атаки зафиксировали в пяти общинах.
Также, российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область.
Ранее российские войска атаковали железнодорожный вокзал в городе Ворожба Сумской области.
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