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Россияне обстреляли пять громад Сумской области: было более 100 прилетов

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Среда 12 октября 2022 23:03
Россияне обстреляли пять громад Сумской области: было более 100 прилетов Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Всего удалось зафиксировать более ста прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Живицкий заявил, что оккупанты совершили 12 обстрелов и в общей сложности было более 100 прилетов по населенным пунктам области за день:

  • Миропольская громада: 3 прихода из САУ, 15 приходов из артиллерии;
  • Середино-Будская община: один минометный и три артиллерийских обстрела: 6, 12 приходов, 10 и 10 соответственно;
  • Хотинская община: минометный обстрел - 10 приходов;
  • Шалыгинская община: минометный обстрел - 6 приходов;
  • Белопольская громада: четыре обстрела. Вражеский БПЛА сбросил боеприпас на один из населённых пунктов. Два минометных обстрела: 10 и 32 прихода. Кроме того, 15 приходов из АГС.

По словам главы ОВА, обошлось без человеческих жертв.

Напомним, что россияне обстреливали Сумскую область с вертолета и САУ.

В воскресенье, 9 октября, российские войска обстреливали Сумскую область из минометов и артиллерии. Атаки зафиксировали в пяти общинах.

Также, российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область.

Ранее российские войска атаковали железнодорожный вокзал в городе Ворожба Сумской области.

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