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Росіяни обстріляли п’ять громад у Сумській області: пошкоджено будинки

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Сумська область, Вівторок 21 лютого 2023 21:49
Росіяни обстріляли п’ять громад у Сумській області: пошкоджено будинки Фото: Росіяни обстріляли п’ять громад у Сумській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 21 лютого, російські військові обстріляли п'ять громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 5 територіальних громад області: Було зафіксовано 78 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

  • Внаслідок мінометного обстрілу села Грабовське Краснопільської територіальної громади близько 14:00 (5 "прильотів") пошкоджено 1 приватний будинок та 1 господарську будівлю. Обстріли громади продовжились о 15:50 - 7 "прильотів" з міномета та 1 - з артилерії. Цього разу без наслідків;
  • Білопільська громада: ворог скинув на територію громади 17 мін та обстрілював із САУ − 5 "прильотів";
  • Новослобідська громада: з 10:00 тривав мінометний обстріл − 25 "прильотів";
  • Ворожбянська громада: з 10:20 був з артилерійський обстріл (САУ) − 12 "прильотів";
  • Есманська громада: о 10:25 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні, 21 лютого, обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області з мінометів.

У понеділок, 20 лютого, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. У регіоні зафіксовано 17 "прильотів".

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