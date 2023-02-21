Росіяни обстріляли п’ять громад у Сумській області: пошкоджено будинки

У вівторок, 21 лютого, російські військові обстріляли п'ять громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 5 територіальних громад області: Було зафіксовано 78 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні, 21 лютого, обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області з мінометів.

У понеділок, 20 лютого, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. У регіоні зафіксовано 17 "прильотів".

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