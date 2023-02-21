Россияне обстреляли пять громад в Сумской области: повреждены дома

Во вторник, 21 февраля, российские военные обстреляли пять общин в Сумской области. В результате вражеских атак есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"В течение дня враг совершил обстрелы 5 территориальных общин области: было зафиксировано 78 "прилетов", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты сегодня, 21 февраля, обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области из минометов.

В понедельник, 20 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В регионе зафиксировано 17 "прилетов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.