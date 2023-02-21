Россияне обстреляли пять громад в Сумской области: повреждены дома
Фото: Россияне обстреляли пять общин в Сумской области (Getty Images)
Во вторник, 21 февраля, российские военные обстреляли пять общин в Сумской области. В результате вражеских атак есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня враг совершил обстрелы 5 территориальных общин области: было зафиксировано 78 "прилетов", - говорится в сообщении.
- В результате минометного обстрела села Грабовское Краснопольского территориального общества около 14:00 (5 "прилетов") поврежден 1 частный дом и 1 хозяйственное здание. Обстрелы общины продолжились в 15:50 - 7 "прилетов" из миномета и 1 - из артиллерии. На этот раз без последствий;
- Белопольскую общину: враг сбросил на территорию общины 17 мин и обстреливал из САУ - 5 "прилетов";
- Новослободская община: с 10:00 продолжался минометный обстрел - 25 "прилетов";
- Ворожбянская община: с 10:20 был с артиллерийским обстрелом (САУ) - 12 "прилетов";
- Эсманская община: в 10:25 6 мин сбросили россияне на территорию общества.
Напомним, что российские оккупанты сегодня, 21 февраля, обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области из минометов.
В понедельник, 20 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В регионе зафиксировано 17 "прилетов".
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