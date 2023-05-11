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Росіяни обстріляли освітній заклад у Херсоні

Фото: росіяни обстріляли освітній заклад у Херсоні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 11 травня, російські військові вчергове атакували Херсон. Окупанти з артилерії обстріляли освітній заклад міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Російська артилерія вдарила по одному з освітніх закладів Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу ніхто з жителів не постраждав. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Нагадаємо, минулої доби, 10 травня, росіяни 90 разів обстріляли Херсонську область. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

Також раніше ми писали, що через обстріл Херсона 10 травня в центрі міста пошкоджено водогін. Через це в місті деякий час будуть перебої з водопостачанням.

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ХерсонВійна Росії проти України