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Через обстріл у центрі Херсона пошкоджено водогін, з водою будуть перебої

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Херсон, Середа 10 травня 2023 15:21
Через обстріл у центрі Херсона пошкоджено водогін, з водою будуть перебої Фото: через обстріл у центрі Херсона пошкоджено водогін 10 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Херсона у середу, 10 травня, в центрі міста пошкоджено водогін. Через це в місті деякий час будуть перебої з водопостачанням.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Чергові ворожі атаки Херсона! Унаслідок обстрілів у центрі міста пошкоджено водогін", - розповів він.

Можливо, деякий час у центральній частині Херсона будуть перебої з водопостачанням.

"Наразі ведуться роботи щодо усунення наслідків обстрілів", - додав Мрочко.

Як повідомлялося, російські військові ведуть обстріл Херсона у середу, 10 травня.

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