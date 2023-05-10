Через обстріл у центрі Херсона пошкоджено водогін, з водою будуть перебої

Фото: через обстріл у центрі Херсона пошкоджено водогін 10 травня (ілюстрація/GettyImages)

Через обстріл Херсона у середу, 10 травня, в центрі міста пошкоджено водогін. Через це в місті деякий час будуть перебої з водопостачанням.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Чергові ворожі атаки Херсона! Унаслідок обстрілів у центрі міста пошкоджено водогін", - розповів він. Можливо, деякий час у центральній частині Херсона будуть перебої з водопостачанням. "Наразі ведуться роботи щодо усунення наслідків обстрілів", - додав Мрочко.