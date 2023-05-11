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Минулої доби росіяни 90 разів обстріляли Херсонську область: одна людина загинула

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Четвер 11 травня 2023 07:41
Минулої доби росіяни 90 разів обстріляли Херсонську область: одна людина загинула Фото: Росіяни 90 разів обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Минулої доби, 10 травня, росіяни 90 разів обстріляли Херсонську область. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Загарбники випустили 461 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області;
територію заводу в Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення", - написав він.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 95 осіб.

Нагадаємо, за добу до цього російські війська випустили по Херсонській області 354 снаряди. Внаслідок чого одна людина дістала поранення.

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