Россияне обстреляли образовательное учреждение в Херсоне

В четверг, 11 мая, российские военные в очередной раз атаковали Херсон. Оккупанты из артиллерии обстреляли образовательное учреждение города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

В результате обстрела никто из жителей не пострадал. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

"Российская артиллерия ударила по одному из образовательных заведений Херсона. Из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, россияне 90 раз обстреляли Херсонскую область. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Также ранее мы писали, что из-за обстрела Херсона 10 мая в центре города поврежден водопровод. Поэтому в городе некоторое время будут перебои с водоснабжением.

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