Россияне обстреляли образовательное учреждение в Херсоне

В четверг, 11 мая, российские военные в очередной раз атаковали Херсон. Оккупанты из артиллерии обстреляли образовательное учреждение города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.
"Российская артиллерия ударила по одному из образовательных заведений Херсона. Из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар", - говорится в сообщении.
В результате обстрела никто из жителей не пострадал. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, россияне 90 раз обстреляли Херсонскую область. Один человек погиб, еще один получил ранения.
Также ранее мы писали, что из-за обстрела Херсона 10 мая в центре города поврежден водопровод. Поэтому в городе некоторое время будут перебои с водоснабжением.
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