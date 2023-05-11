Росіяни обстріляли освітній заклад у Херсоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Російська артилерія вдарила по одному з освітніх закладів Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 10 травня, росіяни 90 разів обстріляли Херсонську область. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

Також раніше ми писали, що через обстріл Херсона 10 травня в центрі міста пошкоджено водогін. Через це в місті деякий час будуть перебої з водопостачанням.

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