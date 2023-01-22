Росіяни обстріляли Олешки у Херсонській області: поцілили у школу

"Сьогодні орки озвіріли. Обстріляли Житлоселище в Олешках. Прильот між домами 14 і 12. Прильот біля дому 17. Прильот по школі 4", - написав він.

За його словами, будинки залишилися без вікон.

Як повідомлялося раніше, 21 січня росіяни 49 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники атакували область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Окрім того, нещодавно загарбники вдарили по житловому будинку у Херсоні.

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