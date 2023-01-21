Окупанти вдарили по житловому будинку у Херсоні: у мережі показали фото наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі опублікували фото наслідків ворожого удару. На кадрах видно отвір від снаряда, який, мабуть, прилетів просто до житлового будинку.

Нагадаємо, у Херсоні вранці у суботу, 21 січня, пролунали вибухи. Повітряна тривога при цьому в місті не була оголошена.

Також ми писали, що вчора росіяни вкотре обстріляли Херсон. Снаряди потрапили до житлового будинку, внаслідок чого сталася пожежа.

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