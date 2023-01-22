ua ru
Нд, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Річпорт, хлібокомбінат та будинки. Окупанти знову атакували Херсон та область, є поранені

Новость на русском →
Херсон, Неділя 22 січня 2023 09:59
Річпорт, хлібокомбінат та будинки. Окупанти знову атакували Херсон та область, є поранені Фото: окупанти знову атакували Херсон та область, є поранені (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонської області. Окупанти атакували область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Зокрема, Херсон був атакований 13 разів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Вели вогонь по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в державне підприємство, річпорт, хлібокомбінат та будинки містян", - розповів він.

За словами Янушевича, минулої доби через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялось, в Херсонській області вночі 22 січня пролунала серія вибухів, російські війська застосували важку артилерію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Обстріл
NEWS
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна