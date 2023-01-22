Річпорт, хлібокомбінат та будинки. Окупанти знову атакували Херсон та область, є поранені

Фото: окупанти знову атакували Херсон та область, є поранені (GettyImages)

Російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонської області. Окупанти атакували область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Зокрема, Херсон був атакований 13 разів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Вели вогонь по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в державне підприємство, річпорт, хлібокомбінат та будинки містян", - розповів він. За словами Янушевича, минулої доби через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.