Росіяни обстріляли Одрадокам'янку Херсонської області, є постраждалий
Російські окупанти вдарили по Одрадокам'янці Тягинської громади Херсонської області. Відомо про постраждалого цивільного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.
"57-річний місцевий житель потрапив під ворожий удар у власній оселі. У нього діагностували поранення гомілки та руки", - додає ОВА.
Потерпілого госпіталізували, де йому надають необхідну медичну допомогу.
Ситуація в Херсонській області
Після деокупації правобережної Херсонщини росіяни активно обстрілюють її з іншого берега Дніпра, використовуючи артилерію та керовані авіабомби.
Наприклад, нещодавно ворог вдарив по селі у Дар’ївській громаді Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки загинув 72-річний місцевий житель.
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