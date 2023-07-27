Росіяни обстріляли Одрадокам'янку Херсонської області, є постраждалий

Російські окупанти вдарили по Одрадокам'янці Тягинської громади Херсонської області. Відомо про постраждалого цивільного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"57-річний місцевий житель потрапив під ворожий удар у власній оселі. У нього діагностували поранення гомілки та руки", - додає ОВА.

Потерпілого госпіталізували, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правобережної Херсонщини росіяни активно обстрілюють її з іншого берега Дніпра, використовуючи артилерію та керовані авіабомби.

Наприклад, нещодавно ворог вдарив по селі у Дар’ївській громаді Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки загинув 72-річний місцевий житель.