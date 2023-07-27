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Россияне обстреляли Одрадокаменку Херсонской области, есть пострадавший

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Четверг 27 июля 2023 15:22
Россияне обстреляли Одрадокаменку Херсонской области, есть пострадавший Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили по Одрадокаменке Тягинской громады Херсонской области. Известно о пострадавшем гражданском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"57-летний местный житель попал под вражеский удар в собственном доме. У него диагностировали ранения голени и руки", - добавляет ОВА.

Пострадавшего госпитализировали, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правобережной части Херсонской области россияне активно обстреливают ее с другого берега Днепра, используя артиллерию и управляемые авиабомбы.

Например, недавно враг ударил по деревне в Дарьевской общине Херсонского района. В результате вражеской атаки погиб 72-летний местный житель.

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