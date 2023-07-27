Россияне обстреляли Одрадокаменку Херсонской области, есть пострадавший
Российские оккупанты ударили по Одрадокаменке Тягинской громады Херсонской области. Известно о пострадавшем гражданском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.
"57-летний местный житель попал под вражеский удар в собственном доме. У него диагностировали ранения голени и руки", - добавляет ОВА.
Пострадавшего госпитализировали, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ситуация в Херсонской области
После деоккупации правобережной части Херсонской области россияне активно обстреливают ее с другого берега Днепра, используя артиллерию и управляемые авиабомбы.
Например, недавно враг ударил по деревне в Дарьевской общине Херсонского района. В результате вражеской атаки погиб 72-летний местный житель.
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