Росіяни обстріляли одну з українських ТЕС: є пошкодження

Через атаку було пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики почали ліквідацію їх наслідків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Зазначається, що це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня.

Загалом з вересня 2022 року теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані 33 рази.

Нагадаємо, в ніч на 4 травня загарбники також обстріляли ТЕС ДТЕК.

Додамо, що сьогодні вночі росіяни атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були і "Кинджали". Усі ворожі цілі було знищено.

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