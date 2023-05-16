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Россияне обстреляли одну из украинских ТЭС: есть повреждения

Иллюстративное фото: россияне обстреляли одну из украинских ТЭС (dtek.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты вечером 15 мая в очередной раз обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Из-за атаки было повреждено оборудование ТЭС. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отмечается, что уже третья атака на генерирующие предприятия компании с начала мая.

Всего с сентября 2022 года теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы 33 раза.

Напомним, в ночь на 4 мая захватчики также обстреляли ТЭС ДТЭК.

Добавим, что сегодня ночью россияне атаковали Украину 18 ракетами разных типов, среди которых были и "Кинжалы". Все вражеские цели были уничтожены.

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