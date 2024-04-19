Росіяни обстріляли Одеську область: пошкоджено припортову інфраструктуру, є поранений

"Одеська область знову під ударом ворога. Російські війська атакували наш регіон ракетами. Є пошкодження припортової інфраструктури. Поки що відомо про одного постраждалого", - написав Кіпер.

За словами чиновника, чоловіка вже госпіталізували, у нього - осколкові поранення.

Глава ОВА закликав мешканців Одеської області оперативно реагувати на повітряні тривоги та спускатися в укриття.