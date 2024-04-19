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Росіяни обстріляли Одеську область: пошкоджено припортову інфраструктуру, є поранений

Ілюстративне фото: росіяни вдарили ракетами по Одеській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 19 березня, завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.

"Одеська область знову під ударом ворога. Російські війська атакували наш регіон ракетами. Є пошкодження припортової інфраструктури. Поки що відомо про одного постраждалого", - написав Кіпер.

За словами чиновника, чоловіка вже госпіталізували, у нього - осколкові поранення.

Глава ОВА закликав мешканців Одеської області оперативно реагувати на повітряні тривоги та спускатися в укриття.

Вибухи в Одесі

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, близько 13:48 в Одесі місцеві мешканці почули кілька вибухів.

Українські військові попереджали, що у регіоні працює протиповітряна оборона. Більш детальних подробиць вони не розкривали.

Вибухи почули після того, як Повітряні сили попередили про загрозу запуску балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму.

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