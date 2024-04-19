В Одесі пролунали вибухи, працює ППО

Вибухи в Одесі пролунали у п'ятницю, 19 квітня. Більшість областей України охопила повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Сили оборони півдня України у Telegram.

Вибух в Одесі пролуна близько 13:48. Через декілька хвилин місцеві жителі повідомили про ще один вибух.

Сили оборони півдня України зазначили, що йде бойова робота у регіоні. Жителів закликали не публікувати у мережу кадри роботи ППО.

Повітряна тривога була оголошена в Одеській області о 13:46. Її також оголосили на сході, інших південних та центральних областях України.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Карта повітряних тривог станом на 13:55