Россияне обстреляли Одесскую область: повреждена припортовая инфраструктура, есть раненый

Российские оккупанты сегодня, 19 марта, нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.
"Одесская область снова под ударом врага. Российские войска атаковали наш регион ракетами. Есть повреждения припортовой инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем", - написал Кипер.
По словам чиновника, мужчину уже госпитализировали, у него - осколочные ранения.
Глава ОВА призвал жителей Одесской области оперативно реагировать на воздушные тревоги и спускаться в укрытия.
Напомним, сегодня, 19 апреля, около 13:48 в Одессе местные жители услышали несколько взрывов.
Украинские военные предупреждали, что в регионе работает противовоздушная оборона. Более детальных подробностей они не раскрывали.
Взрывы услышали после того, как Воздушные силы предупредили об угрозе запуска баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма.
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