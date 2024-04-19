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Россияне обстреляли Одесскую область: повреждена припортовая инфраструктура, есть раненый

Иллюстративное фото: россияне ударили ракетами по Одесской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 19 марта, нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

"Одесская область снова под ударом врага. Российские войска атаковали наш регион ракетами. Есть повреждения припортовой инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем", - написал Кипер. 

По словам чиновника, мужчину уже госпитализировали, у него - осколочные ранения. 

Глава ОВА призвал жителей Одесской области оперативно реагировать на воздушные тревоги и спускаться в укрытия. 

Взрывы в Одессе

Напомним, сегодня, 19 апреля, около 13:48 в Одессе местные жители услышали несколько взрывов.

Украинские военные предупреждали, что в регионе работает противовоздушная оборона. Более детальных подробностей они не раскрывали.

Взрывы услышали после того, как Воздушные силы предупредили об угрозе запуска баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма.

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