UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Одеську область, є руйнування та поранені

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 26 серпня, під час масованого обстрілу по території України, росіяни також атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеської області. Відомо про поранених, серед яких є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

За словами Кіпера, під час обстрілу ціллю російських терористів були енергетична та цивільна інфраструктура регіону. 

Внаслідок атаки поранення отримали четверо людей, серед яких 10-річний хлопчик. Трьох постраждалих, у тому ж числі й дитину, було госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості. 

Також зафіксовано падіння уламків ракет, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. У Одеському районі наразі є збої в роботі електропостачання

"Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення", - додав Кіпер. 

Масований обстріл 26 серпня 

Цього ранку російські терористи вдались до масованого обстрілу проти території України. Ще вночі ворог підняв в небо десять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а пізніше - вивів у Чорне море ракетоносії

Під час обстрілу вибухи лунали в низці областей України. Зокрема у Луцьку терористи атакували багатоквартирний будинок

Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніОдеса