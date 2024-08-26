Росіяни обстріляли Одеську область, є руйнування та поранені

За словами Кіпера, під час обстрілу ціллю російських терористів були енергетична та цивільна інфраструктура регіону.

Внаслідок атаки поранення отримали четверо людей, серед яких 10-річний хлопчик. Трьох постраждалих, у тому ж числі й дитину, було госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості.

Також зафіксовано падіння уламків ракет, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. У Одеському районі наразі є збої в роботі електропостачання.

"Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення", - додав Кіпер.

Масований обстріл 26 серпня

Цього ранку російські терористи вдались до масованого обстрілу проти території України. Ще вночі ворог підняв в небо десять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а пізніше - вивів у Чорне море ракетоносії.

Під час обстрілу вибухи лунали в низці областей України. Зокрема у Луцьку терористи атакували багатоквартирний будинок.

Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.