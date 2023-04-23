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Росіяни обстріляли Очаківську громаду з артилерії: Кім розповів про наслідки

Фото: росіяни обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області з артилерії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти з артилерії вдарили по акваторії Очаківської громади Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Зокрема, вчора, 22 квітня, о 15:34 зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади.

"Без руйнувань та постраждалих", - розповів він.

Кім додав, що у Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялось, російські військові обстріляли Очаків Миколаївської області за допомогою реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 19 квітня під Снігурівкою пролунали вибухи, а біля одного з населених пунктів громади виявили вирву.

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Миколаївська область