Россияне обстреляли Очаковскую общину из артиллерии: Ким рассказал о последствиях

Российские оккупанты из артиллерии ударили по акватории Очаковской общины Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
В частности, вчера, 22 апреля, в 15:34 зафиксирован артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины.
"Без разрушений и пострадавших", – рассказал он.
Ким добавил, что в Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Как сообщалось, российские военные обстреляли Очаков Николаевской области с помощью реактивных систем залпового огня.
Напомним, 19 апреля под Снигиревкой раздались взрывы, а возле одного из населенных пунктов общины обнаружили воронку.
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