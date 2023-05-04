Росіяни обстріляли Нікопольський район та пошкодили фермерське господарство (фото)

У четвер, 4 травня, російські війська обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждало фермерське господарство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Будівля фермерського господарства у Покровській громаді, що в Нікопольському районі, сьогодні потрапила під ворожий вогонь з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там пошкоджено дах та вікна. Пізніше окупанти обстріляли й сам Нікополь.

"На щастя, минулося без жертв. Щодо інших районів Дніпропетровської області - всюди було тихо", - додав Лукашук.