Россияне обстреляли Никопольский район и повредили фермерское хозяйство (фото)

В четверг, 4 мая, российские войска обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадало фермерское хозяйство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Здание фермерского хозяйства в Покровской общине в Никопольском районе сегодня попало под вражеский огонь из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там повреждены крыша и окна. Позже оккупанты обстреляли и сам Никополь.

"К счастью, обошлось без жертв. Что касается других районов Днепропетровской области - всюду было тихо", - добавил Лукашук.