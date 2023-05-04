Россияне обстреляли Никопольский район и повредили фермерское хозяйство (фото)

В четверг, 4 мая, российские войска обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадало фермерское хозяйство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Здание фермерского хозяйства в Покровской общине в Никопольском районе сегодня попало под вражеский огонь из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что там повреждены крыша и окна. Позже оккупанты обстреляли и сам Никополь.
"К счастью, обошлось без жертв. Что касается других районов Днепропетровской области - всюду было тихо", - добавил Лукашук.
Напомним, что в четверг, 4 мая, россияне обстреляли Бериславскую общину в Херсонской области. В результате атаки два человека получили травмы.
Также сообщалось, что в четверг, 4 мая, российские оккупанты с авиации сбросили управляемые бомбы на Кизомыс и территорию Бериславского района Херсонской области. Два человека ранены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.