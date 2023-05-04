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Россияне обстреляли Никопольский район и повредили фермерское хозяйство (фото)

Фото: Обстрел фермы (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 4 мая, российские войска обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадало фермерское хозяйство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Здание фермерского хозяйства в Покровской общине в Никопольском районе сегодня попало под вражеский огонь из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там повреждены крыша и окна. Позже оккупанты обстреляли и сам Никополь.

"К счастью, обошлось без жертв. Что касается других районов Днепропетровской области - всюду было тихо", - добавил Лукашук.

Напомним, что в четверг, 4 мая, россияне обстреляли Бериславскую общину в Херсонской области. В результате атаки два человека получили травмы.

Также сообщалось, что в четверг, 4 мая, российские оккупанты с авиации сбросили управляемые бомбы на Кизомыс и территорию Бериславского района Херсонской области. Два человека ранены.

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