Росіяни обстріляли Нікопольський район снарядами з флешетами. Що це за зброя (фото)

Російські війська обстрілюють Україну, використовуючи снаряди із флешетами. Зокрема, ними був атакований Нікопольський район 20 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
Так, вчора, 20 липня, росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії, чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.
"Цього разу для обстрілу окупанти застосували і боєприпаси з флешетами", - розповів він.
Мова йде про артилерійські снаряди, які містять близько семи або дев'яти тисяч (в залежності від калібру) маленьких, гострих стріл здатних наносити важкі поранення і вбивати людей.
Євтушенко підкреслив, що обстрілюючи населений пункт, де проживають цивільні, окупанти застосували боєприпаси, розраховані на максимальне ураження саме людей.
Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.
"За два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях", - зазначив він.
Російські війська постійно атакують Нікополь та район, у тому числі місто Марганець з різних видів зброї.
Нікополь Дніпропетровської області розташований на відстані річки Дніпро від Енергодару Запорізької області. Його загарбники окупували у 2022 році. З того часу обстріл Нікопольського району не припиняється.
Наприклад, на початку травня російські війська обстріляли Нікополь, почалася пожежа. Тоді двоє людей загинули, ще двоє були поранені.
А на початку червня загарбники обстріляли Нікополь та район, дрон влучив в автобус, постраждали люди.
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