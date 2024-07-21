Россияне обстреляли Никопольский район снарядами с флешетами. Что это за оружие (фото)

Так, вчера, 20 июля, россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии, немало снарядов попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.

"В этот раз для обстрела оккупанты применили и боеприпасы с флешетами", - рассказал он.

Снаряды с флешетами: что это

Речь идет об артиллерийских снарядах, содержащих около семи или девяти тысяч (в зависимости от калибра) маленьких, острых стрел, способных наносить тяжелые ранения и убивать людей.

Евтушенко подчеркнул, что обстреливая населенный пункт, где проживают гражданские, оккупанты применили боеприпасы, рассчитанные на максимальное поражение именно людей.

Не первый обстрел

Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.

"За два года обстрелов жители почти всех прибрежных населенных пунктов находили подобные дротики на улицах, в заборах, крышах и автомобилях", - отметил он.