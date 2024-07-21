Россияне обстреляли Никопольский район снарядами с флешетами. Что это за оружие (фото)

Российские войска обстреливают Украину, используя снаряды с флешетами. В частности, ими был атакован Никопольский район 20 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
Так, вчера, 20 июля, россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии, немало снарядов попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.
"В этот раз для обстрела оккупанты применили и боеприпасы с флешетами", - рассказал он.
Речь идет об артиллерийских снарядах, содержащих около семи или девяти тысяч (в зависимости от калибра) маленьких, острых стрел, способных наносить тяжелые ранения и убивать людей.
Евтушенко подчеркнул, что обстреливая населенный пункт, где проживают гражданские, оккупанты применили боеприпасы, рассчитанные на максимальное поражение именно людей.
Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.
"За два года обстрелов жители почти всех прибрежных населенных пунктов находили подобные дротики на улицах, в заборах, крышах и автомобилях", - отметил он.
Российские войска постоянно атакуют Никополь и район, в том числе город Марганец с различных видов оружия.
Никополь Днепропетровской области расположен на расстоянии реки Днепр от Энергодара Запорожской области. Его захватчики оккупироваали в 2022 году. С тех пор обстрелы Никопольского района не прекращаются.
Например, в начале мая российские войска обстреляли Никополь, начался пожар. Тогда два человека погибли, еще двое были ранены.
А в начале июня захватчики обстреляли Никополь и район, дрон попал в автобус, пострадали люди.
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