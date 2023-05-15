Росіяни обстріляли Нікопольський район: є поранені, серед них дитина
У понеділок, 15 травня, російські війська обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки були поранені три людини, серед них дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Сьогодні ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольський район. Під удар потрапила Червоногригорівська громада, та найдужче - сам Нікополь. По місту поцілили майже три десятки снарядів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відомо про трьох постраждалих. Серед них - 14-річна дівчина. Її госпіталізували, стан нині задовільний. Ще двоє чоловіків, 61 та 42 років, лікуватимуться амбулаторно.
"У місті виникло кілька пожеж - горіли господарські споруди та об'єкт інфраструктури. Усюди з вогнем рятувальники вже впоралися", - додав глава області.
Також побито 14 п’ятиповерхівок і 7 приватних будинків. Знищена 1 господарська споруда, ще 8 - потрощені. Зачепило й п’ять автівок. Є руйнування на трьох приватних підприємствах та СТО.
Нагадаємо, що у понеділок, 15 травня, російські війська обстріляли групу поліцейських поблизу Часового Яру у Донецькій області. Пʼятеро правоохоронців отримали поранення.
У понеділок, 15 травня, російські війська обстріляли Дворічну у Харківській області. Внаслідок цього загинули дві людини.
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