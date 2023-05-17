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Россияне обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии: есть разрушения

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Никопольский район, Днепропетровская область, Среда 17 мая 2023 20:45
Россияне обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии: есть разрушения Фото: россияне обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии: есть разрушения (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 17 мая, российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, газопроводы и линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"В течение дня оккупанты трижды ударили по Никопольскому району. Били из тяжелой артиллерии, попали по Мировской и Марганецкой общинам. Есть разрушения", - говорится в сообщении.

В Мировской общине повреждены почта, магазин, учебное и медицинское заведения, авто медицинской помощи, админздание, агропредприятие. Кроме этого, повреждены двухэтажка, 11 частных домов, хозяйственное сооружение, легковой автомобиль, пасека, газопроводы и линии электропередач.

В Марганецкой общине, которая под вражеский огонь попала днем и вечером, разрушено здание агрофирмы. Последствия атаки устанавливаются.

Также вечером поступило сообщение об обстреле с РСЗО территории Межевской общины Синельниковского района. Пострадавших нет, данные по разрушениям уточняются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 16 мая, российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадали частные дома.

Также ранее мы писали, что в понедельник, 15 мая, в результате обстрела россиянами Никопольського района были ранены три человека, среди них ребенок.

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