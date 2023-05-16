Росіяни обстріляли Нікопольський район: постраждали будинки та газогін

У вівторок, 16 травня, російські війська обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждали приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.