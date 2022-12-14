Росіяни обстріляли Нікопольський район з "Градів" та "Ураганів": виникли пожежі

Російські окупанти в ніч на 14 грудня завдали ударів з "Градів", "Ураганів" і важкої артилерії по Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Тримали під прицілом два міста - Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів", - зазначив посадовець.

Резніченко розповів:

у Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач.

У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.

В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали. Усюди минулося без постраждалих.

"У інших районах вночі сирена попереджала про небезпеку, та обійшлося без ударів. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Росіяни обстріляли Нікопольський район з "Градів" та "Ураганів" / (t.me/dnipropetrovskaODA)