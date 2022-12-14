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Росіяни обстріляли Нікопольський район з "Градів" та "Ураганів": виникли пожежі

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Середа 14 грудня 2022 08:06
Росіяни обстріляли Нікопольський район з "Градів" та "Ураганів": виникли пожежі Фото: Росіяни обстріляли Нікопольський район з "Градів" та "Ураганів" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 14 грудня завдали ударів з "Градів", "Ураганів" і важкої артилерії по Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Тримали під прицілом два міста - Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів", - зазначив посадовець.

Резніченко розповів:

  • у Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач.
  • У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.

В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали. Усюди минулося без постраждалих.

"У інших районах вночі сирена попереджала про небезпеку, та обійшлося без ударів. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Росіяни обстріляли Нікопольський район з "Градів" та "Ураганів" / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, вранці 14 грудня у Києві та області пролунали вибухи. Системи протиповітряної оборони збили 10 дронів-камікадзе.

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