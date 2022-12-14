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Россияне обстреляли Никопольский район из "Градов" и "Ураганов": возникли пожары

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Среда 14 декабря 2022 08:06
Россияне обстреляли Никопольский район из "Градов" и "Ураганов": возникли пожары Фото: Россияне обстреляли Никопольский район из "Градов" и "Ураганов" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 14 декабря нанесли удары из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Держали под прицелом два города - Никополь и Марганец. Направили на жилые кварталы более 50 снарядов", - отметил чиновник.

Резниченко рассказал:

  • в Никополе повреждено несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередач.
  • В Марганце российские снаряды изуродовали с десяток частных домов и хозяйственных построек, авто, газопроводы и электросети.

В дворах горожан начались два пожара. Пожарные их уже укротили. Повсюду обошлось без пострадавших.

"В других районах ночью сирена предупреждала об опасности, но обошлось без ударов. И в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Россияне обстреляли Никопольский район из "Градов" и "Ураганов" / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, утром 14 декабря в Киеве и области раздались взрывы. Системы противовоздушной обороны сбили 10 дронов-камикадзе.

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