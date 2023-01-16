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Росіяни обстріляли Нікопольський район: є руйнування

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Дніпропетровська область, Понеділок 16 січня 2023 07:39
Росіяни обстріляли Нікопольський район: є руйнування Фото: російські солдати сьогодні обстріляли Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 16 січня, росіяни вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Він зазначив, що під удар потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади - ворог випустив по ним щонайменше 15 снарядів.

"Люди неушкоджені. У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, що в ніч на 15 січня росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - випустили понад 20 снарядів.

Раніше ми писали, що 11 січня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, результаті обстрілу одна людина отримала поранення.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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