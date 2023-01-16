Росіяни обстріляли Нікопольський район: є руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Люди неушкоджені. У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід", - повідомив Резніченко.

Він зазначив, що під удар потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади - ворог випустив по ним щонайменше 15 снарядів.

Нагадаємо, що в ніч на 15 січня росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - випустили понад 20 снарядів.

Раніше ми писали, що 11 січня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, результаті обстрілу одна людина отримала поранення.

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