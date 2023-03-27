Росіяни обстріляли Нікопольський район з безпілотника: є постраждалий

Сьогодні, 27 березня, російські окупанти обстрілювали Нікопольський район за допомогою безпілотника. Внаслідок їх атак постраждав один мирний житель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.
"Сьогодні російська армія атакувала Нікопольський район. Обстріляла з БПЛА сам Нікополь та Марганецьку громаду. По останній вдарила дроном-камікадзе", - розповів Лисак.
Фото: наслідки обстрілу Нікопольського району (t.me/dnipropetrovskaODA)
За його словами, через обстріл поранення отримав 51-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
При цьому окупанти пошкодили освітній заклад, приватний будинок та авто.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні росіяни обстріляли Слов'янськ, внаслідок чого десятки людей отримали поранення.
Також ми писали, що росіяни вдарили по Бериславу Херсонської області. Там є пошкодження.
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