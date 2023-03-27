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Россияне обстреляли Никопольский район из беспилотника: есть пострадавший

Фото: россияне обстреляли Никопольский район из беспилотника (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 27 марта, российские оккупанты обстреливали Никопольский район при помощи беспилотника. В результате их атак пострадал один мирный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"Сегодня российская армия атаковала Никопольский район. Обстреляла из БПЛА сам Никополь и Марганецкую общину. По последней ударила дроном-камикадзе", - рассказал Лысак.

Фото: последствия обстрела Никопольского района (t.me/dnipropetrovskaODA)

По его словам, из-за вражеского обстрела ранения получил 51-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

При этом оккупанты повредили образовательное заведение, частный дом и авто.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня россияне обстреляли Славянск, в результате чего десятки людей получили ранения.

Также мы писали, что россияне ударили по Бериславу Херсонской области. Там есть повреждения.

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НикопольДнепропетровская областьдрониВойна России против Украины