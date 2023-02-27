Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: які наслідки

Окупанти вночі 27 лютого двічі обстріляли із важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Внаслідок атаки постраждали сам Нікополь та Мирівська громада.
Пошкоджено 8 приватних будинків, господарську споруду, авто, газопроводи та лінію електропередач.
Наслідки атак рятувальники продовжують уточнювати.
Нагадаємо, російські військові вночі, 26 лютого, завдали 17 ударів по громадах Дніпропетровської області.
Раніше повідомлялося, що окупанти в ніч проти 25 лютого 9 разів атакували з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
24 лютого РФ випустила понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ у Дніпропетровській області.
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