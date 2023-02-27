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Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: які наслідки

Фото: Росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти вночі 27 лютого двічі обстріляли із важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки постраждали сам Нікополь та Мирівська громада.

Пошкоджено 8 приватних будинків, господарську споруду, авто, газопроводи та лінію електропередач.

Окупанти двічі відкривали вогонь по Нікопольському району / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атак рятувальники продовжують уточнювати.

Внаслідок атаки пошкоджено вісім будинків / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, російські військові вночі, 26 лютого, завдали 17 ударів по громадах Дніпропетровської області.

Раніше повідомлялося, що окупанти в ніч проти 25 лютого 9 разів атакували з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

24 лютого РФ випустила понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ у Дніпропетровській області.

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Дніпропетровська область