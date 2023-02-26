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Війська РФ вночі обстріляли Дніпропетровську область: пошкодили будинки, ЛЕП та газопровід

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Неділя 26 лютого 2023 07:53
Війська РФ вночі обстріляли Дніпропетровську область: пошкодили будинки, ЛЕП та газопровід Фото: війська РФ вночі обстріляли Дніпропетровську область (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вночі, 26 лютого, завдали 17 ударів по громадам Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВ Сергія Лисака.

"17 ворожих обстрілів Нікопольського району за ніч. Агресор накрив вогнем Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Люди не постраждали, але є руйнування", - йдеться у повідомленні.

У Нікополі пошкоджено три приватні житлові будинки, в одному з них горів дах, вогонь рятувальники загасили. Також у місті пошкоджено дві багатоповерхівки, ресторан, газопровід та лінія електропередач.

У Марганці постраждало приватне підприємство, коледж, багатоквартирний будинок, кілька нежитлових будинків. Триває обстеження територій.

Війська РФ вночі обстріляли Дніпропетровську область: пошкодили будинки, ЛЕП та газопровід

Раніше повідомлялося, що окупанти в ніч проти 25 лютого 9 разів атакували з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 24 лютого РФ випустила понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ у Дніпропетровській області.

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