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Росіяни обстріляли Нікополь, троє людей отримали поранення

Фото: росіяни обстріляли Нікополь, троє людей отримали поранення (facebook-сторінка Сергія Крука)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ударів є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

"Ворог продовжив терор Нікопольщини. У районному центрі троє постраждалих. Поранені два чоловіки і жінка", - пише Лисак. 

Внаслідок обстрілу пошкодження отримали: 

  • аптека; 
  • офісна будівля; 
  • два мікроавтобуси; 
  • два легкових авто.  

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Внаслідок обстрілу 29 грудня постраждали троє чоловіків.Тоді ж ворог атакував адміністративний центр артилерією та "Шахедами". Пошкодження отримали 11 приватних і 1 двоповерховий будинок, гуртожиток, а також 6 господарських будівель.

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