Россияне обстреляли Никополь, три человека получили ранения

Российские террористы обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате ударов есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
"Враг продолжил террор Никопольщины. В районном центре трое пострадавших. Ранены два мужчины и женщина", - пишет Лысак.
В результате обстрела повреждения получили:
Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.
В результате обстрела 29 декабря пострадали трое мужчин. Тогда же враг атаковал административный центр артиллерией и "Шахедами". Повреждения получили 11 частных и 1 двухэтажный дом, общежитие, а также 6 хозяйственных построек.
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