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Окупанти з артилерії вдарили по Нікополю: постраждали троє чоловіків

Нікополь, П'ятниця 29 грудня 2023 18:43
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Окупанти з артилерії вдарили по Нікополю: постраждали троє чоловіків Фото: Окупанти з артилерії вдарили по Нікополю (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 29 грудня, обстріляла Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали троє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Від артилерійських обстрілів ворога. Їх було 5. А ще - дронів-камікадзе, які росіяни спрямовували на районний центр, Мирівську та Марганецьку громади", - йдеться в повідомленні.

Лисак повідомив, що в Нікополі постраждали троє чоловіків.

"Одному - 49, і він госпіталізований. Двом - по 29. Їхній стан задовільний, тому лікуватимуться вдома", - пояснив очільник області.

Руйнування від обстрілу

Лисак розповів, що збитків зазнали два фермерські господарства. Там побиті складські приміщення та машини. Зачепило й підприємства - комунальне та промислове.

Також було побито 11 приватних і 1 двоповерховий будинок, гуртожиток і 6 господарських будівель. А ще лінії електропередач і сонячні панелі.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Вчора росіяни вдарили по громаді Нікопольського району. Унаслідок ворожої атаки загинув хлопець і є поранена.

Нещодавно також повідомлялось, що армія РФ атакувала Нікополь у Дніпропетровській області за допомогою дрона та артилерії. Унаслідок цього постраждала жінка.

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