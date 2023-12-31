Росіяни обстріляли Нікополь, троє людей отримали поранення
Російські терористи обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ударів є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
"Ворог продовжив терор Нікопольщини. У районному центрі троє постраждалих. Поранені два чоловіки і жінка", - пише Лисак.
Внаслідок обстрілу пошкодження отримали:
- аптека;
- офісна будівля;
- два мікроавтобуси;
- два легкових авто.
Обстріли Нікополя
Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Внаслідок обстрілу 29 грудня постраждали троє чоловіків.Тоді ж ворог атакував адміністративний центр артилерією та "Шахедами". Пошкодження отримали 11 приватних і 1 двоповерховий будинок, гуртожиток, а також 6 господарських будівель.
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