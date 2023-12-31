Росіяни обстріляли Нікополь, троє людей отримали поранення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

"Ворог продовжив терор Нікопольщини. У районному центрі троє постраждалих. Поранені два чоловіки і жінка", - пише Лисак.

Внаслідок обстрілу пошкодження отримали:

аптека;

офісна будівля;

два мікроавтобуси;

два легкових авто.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Внаслідок обстрілу 29 грудня постраждали троє чоловіків.Тоді ж ворог атакував адміністративний центр артилерією та "Шахедами". Пошкодження отримали 11 приватних і 1 двоповерховий будинок, гуртожиток, а також 6 господарських будівель.