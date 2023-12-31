Россияне обстреляли Никополь, три человека получили ранения

Российские террористы обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате ударов есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

"Враг продолжил террор Никопольщины. В районном центре трое пострадавших. Ранены два мужчины и женщина", - пишет Лысак.

В результате обстрела повреждения получили:

аптека;

офисное здание;

два микроавтобуса;

два легковых автомобиля.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

В результате обстрела 29 декабря пострадали трое мужчин. Тогда же враг атаковал административный центр артиллерией и "Шахедами". Повреждения получили 11 частных и 1 двухэтажный дом, общежитие, а также 6 хозяйственных построек.