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Россияне обстреляли Никополь, три человека получили ранения

Воскресенье 31 декабря 2023 14:22
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Россияне обстреляли Никополь, три человека получили ранения Фото: россияне обстреляли Никополь, три человека получили ранения (facebook-страница Сергея Крука)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате ударов есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

"Враг продолжил террор Никопольщины. В районном центре трое пострадавших. Ранены два мужчины и женщина", - пишет Лысак.

В результате обстрела повреждения получили:

  • аптека;
  • офисное здание;
  • два микроавтобуса;
  • два легковых автомобиля.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

В результате обстрела 29 декабря пострадали трое мужчин. Тогда же враг атаковал административный центр артиллерией и "Шахедами". Повреждения получили 11 частных и 1 двухэтажный дом, общежитие, а также 6 хозяйственных построек.

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