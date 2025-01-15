Росіяни обстріляли Нікополь з РСЗВ: є загибла і поранений, сталися пожежі
Російські загарбники 15 січня завдали ударів по Нікополю Дніпропетровської області із застосуванням реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок ворожої атаки у місті є жертва та поранений, сталися пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
За словами чиновника, тіло загиблої жінки рятувальники деблокували з-під завалів будинку, який був розбитий в результаті російського обстрілу.
Загиблій було 54 роки.
Крім того, передав глава ОВА, через ворожу атаку отримав поранення 45-річний чоловік.
"Йому надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно", - розповів Лисак.
Які інші наслідки обстрілу Нікополя
Як поінформував начальник ОВА, у Нікополі в результаті російської атаки були зруйновані оселя та господарська споруда.
"Є й понівечене житло - приватне і багатоповерхівки. Побиті гаражі та авто. Зачепило газогони й лінію електропередач", - передав чиновник.
Також він додав, що у Нікополі сталося дві пожежі, які вже були ліквідовані вогнеборцями.
Також глава ОВА оприлюднив у своєму Telegram-каналі фото наслідків російського обстрілу в місті Нікополь 15 січня.
Обстріли Нікополя
Нагадаємо, Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра. Ворог обстрілює населений пункт та район майже щоденно.
Так, наприклад, 4 січня через російський удар у Нікополі була пошкоджена пожежна частина.
Наприкінці грудня російські терористи атакували дроном центральний ринок у Нікополі, і тоді через обстріл багато людей зазнали поранень.
Перед тим внаслідок російської атаки були пошкоджені два підприємства у Нікопольському районі.
А у вересні росармія атакувала у Нікополі дроном автомобіль, в якому їхала родина з дітьми - в результаті обстрілу загинули жінка та її 12-річна дочка, чоловік з 4-річною донькою постраждали.
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