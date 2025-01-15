Росіяни обстріляли Нікополь з РСЗВ: є загибла і поранений, сталися пожежі

Російські загарбники 15 січня завдали ударів по Нікополю Дніпропетровської області із застосуванням реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок ворожої атаки у місті є жертва та поранений, сталися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака .

За словами чиновника, тіло загиблої жінки рятувальники деблокували з-під завалів будинку, який був розбитий в результаті російського обстрілу.

Загиблій було 54 роки.

Крім того, передав глава ОВА, через ворожу атаку отримав поранення 45-річний чоловік.

"Йому надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно", - розповів Лисак.

Які інші наслідки обстрілу Нікополя

Як поінформував начальник ОВА, у Нікополі в результаті російської атаки були зруйновані оселя та господарська споруда.

"Є й понівечене житло - приватне і багатоповерхівки. Побиті гаражі та авто. Зачепило газогони й лінію електропередач", - передав чиновник.

Також він додав, що у Нікополі сталося дві пожежі, які вже були ліквідовані вогнеборцями.

Також глава ОВА оприлюднив у своєму Telegram-каналі фото наслідків російського обстрілу в місті Нікополь 15 січня.

Обстріли Нікополя

Нагадаємо, Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра. Ворог обстрілює населений пункт та район майже щоденно.

Так, наприклад, 4 січня через російський удар у Нікополі була пошкоджена пожежна частина.

Наприкінці грудня російські терористи атакували дроном центральний ринок у Нікополі, і тоді через обстріл багато людей зазнали поранень.

Перед тим внаслідок російської атаки були пошкоджені два підприємства у Нікопольському районі.

А у вересні росармія атакувала у Нікополі дроном автомобіль, в якому їхала родина з дітьми - в результаті обстрілу загинули жінка та її 12-річна дочка, чоловік з 4-річною донькою постраждали.