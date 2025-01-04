Росіяни атакували Нікополь, пошкоджено пожежну частину (фото)
Російські війська атакували Нікополь дроном 4 січня. Пошкоджено пожежну частину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"У Нікополі ворог вдарив по території підрозділу ДСНС", - йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, вранці окупанти атакував Нікополь.
"Прицільно вдарили по території пожежної частини. На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав", - зазначили у ДСНС.
Зокрема, внаслідок удару вибито вікна пожежного депо.
Наслідки обстрілу Нікополя, пошкоджено пожежну частину (facebook.com/MNSDNE)
Обстріли Нікополя
Російські війська постійно атакують Нікополь Дніпропетровської області. Кожного дня не обходиться без обстрілів.
Окупанти ціляться по місту з території тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області, де розташована Запорізька АЕС.
Ці міста одне від одного відділяє річка Дніпро. Тому загарбники легко дістають до Нікополя як артилерією, так і дронами.
Наприклад, російські війська дроном атакували центральний ринок у Нікополі наприкінці грудня. Багато людей були поранені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.