ua en ru
Сб, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни атакували Нікополь, пошкоджено пожежну частину (фото)

Нікополь, Субота 04 січня 2025 08:15
UA EN RU
Росіяни атакували Нікополь, пошкоджено пожежну частину (фото) Фото: росіяни атакували Нікополь 4 січня, пошкоджено пожежну частину (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Нікополь дроном 4 січня. Пошкоджено пожежну частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"У Нікополі ворог вдарив по території підрозділу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, вранці окупанти атакував Нікополь.

"Прицільно вдарили по території пожежної частини. На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав", - зазначили у ДСНС.

Зокрема, внаслідок удару вибито вікна пожежного депо.

Наслідки обстрілу Нікополя, пошкоджено пожежну частину (facebook.com/MNSDNE)

Обстріли Нікополя

Російські війська постійно атакують Нікополь Дніпропетровської області. Кожного дня не обходиться без обстрілів.

Окупанти ціляться по місту з території тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області, де розташована Запорізька АЕС.

Ці міста одне від одного відділяє річка Дніпро. Тому загарбники легко дістають до Нікополя як артилерією, так і дронами.

Наприклад, російські війська дроном атакували центральний ринок у Нікополі наприкінці грудня. Багато людей були поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
Зеленський анонсував зустрічі та перемовини щодо посилення ППО
Зеленський анонсував зустрічі та перемовини щодо посилення ППО
DAILY
Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати