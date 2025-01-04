Росіяни атакували Нікополь, пошкоджено пожежну частину (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Прицільно вдарили по території пожежної частини. На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав", - зазначили у ДСНС. Зокрема, внаслідок удару вибито вікна пожежного депо.

"У Нікополі ворог вдарив по території підрозділу ДСНС", - йдеться у повідомленні. За даними рятувальників, вранці окупанти атакував Нікополь.

Обстріли Нікополя

Російські війська постійно атакують Нікополь Дніпропетровської області. Кожного дня не обходиться без обстрілів.

Окупанти ціляться по місту з території тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області, де розташована Запорізька АЕС.

Ці міста одне від одного відділяє річка Дніпро. Тому загарбники легко дістають до Нікополя як артилерією, так і дронами.

Наприклад, російські війська дроном атакували центральний ринок у Нікополі наприкінці грудня. Багато людей були поранені.

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