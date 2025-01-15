Россияне обстреляли Никополь из РСЗО: есть погибшая и раненый, произошли пожары
Российские захватчики 15 января нанесли удары по Никополю Днепропетровской области с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате вражеской атаки в городе есть жертва и раненый, произошли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
По словам чиновника, тело погибшей женщины спасатели деблокировали из-под завалов дома, который был разбит в результате российского обстрела.
Погибшей было 54 года.
Кроме того, передал глава ОВА, из-за вражеской атаки получил ранения 45-летний мужчина.
"Ему оказали медицинскую помощь. Будет лечиться амбулаторно", - рассказал Лысак.
Какие другие последствия обстрела Никополя
Как сообщил начальник ОВА, в Никополе в результате российской атаки были разрушены дом и хозяйственная постройка.
"Есть и поврежденное жилье - частное и многоэтажки. Побиты гаражи и авто. Задело газопроводы и линию электропередач", - передал чиновник.
Также он добавил, что в Никополе произошло два пожара, которые уже были ликвидированы огнеборцами.
Также глава ОГА обнародовал в своем Telegram-канале фото последствий российского обстрела в городе Никополь 15 января.
Обстрелы Никополя
Напомним, Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра. Враг обстреливает населенный пункт и район почти ежедневно.
Так, например, 4 января из-за российского удара в Никополе была повреждена пожарная часть.
В конце декабря российские террористы атаковали дроном центральный рынок в Никополе, и тогда из-за обстрела многие люди получили ранения.
Перед тем в результате российской атаки были повреждены два предприятия в Никопольском районе.
А в сентябре росармия атаковала в Никополе дроном автомобиль, в котором ехала семья с детьми - в результате обстрела погибли женщина и ее 12-летняя дочь, мужчина с 4-летней дочерью пострадали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.