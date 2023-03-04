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Росіяни обстріляли Невське у Луганській області: є руйнування та поранений

Фото: Росіяни обстріляли Невське у Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 3 березня, російські військові обстріляли село Невське у Луганській області та поранили одного чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Вчора о 14:00 внаслідок ворожого обстрілу с. Невське Сватівського району зруйновано приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранення отримав 44-річний місцевий житель.

"Військові медиками надали йому першу допомогу. Потім пораненого доставили до лікарні в м. Краматорськ. У чоловіка - мінно-вибухова травма, поранення грудної клітки та хребта, йому ампутували ліву руку. У лікарні здійснені заходи щодо стабілізації стану постраждалого. Вже сьогодні його направлено до лікарні ім. Мечникова в м. Дніпро", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що раніше російські військові вже обстрілювали село Невське у Луганській області та поранили одну людину.

До цього повідомлялось, що деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.

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