Россияне обстреляли Невское в Луганской области: есть разрушения и раненый

В пятницу, 3 марта, российские военные обстреляли село Невское в Луганской области и ранили одного мужчину.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Военные медиками оказали ему первую помощь. Затем раненого доставили в больницу в Краматорске. У мужчины - минно-взрывная травма, ранение грудной клетки и позвоночника, ему ампутировали левую руку. В больнице приняты меры по стабилизации состояния пострадавшего. Уже сегодня он направлен. в больницу им. Мечникова в г. Днепр", - добавили в ОВА.

"Вчера в 14:00 в результате вражеского обстрела с. Невское Сватовского района разрушен частный дом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российские военные уже обстреливали село Невское в Луганской области и ранили одного человека.

Ранее сообщалось, что деоккупированные населенные пункты Невское и Макеевка (Луганская область) серьезно пострадали в результате боевых действий. В этих селах поврежден почти каждый частный дом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.